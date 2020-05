Gazzetta – Nei prestiti il tesoretto del Bologna

Per il Bologna, alla prossima riapertura del mercato, ci sarà da valutare la situazione dei prestiti.

Sono diversi i giocatori rossoblù prestati nell’ultimo anno, c’è Godfred Donsah al Cercle Brugge, Arturo Calabresi all’Amiens, Diego Falcinelli al Perugia, Orji Okwonwko e Lassi Lappalainen ai Montreal Impact, Cesar Falletti al Tijuana, a cui si aggiungono Luca Rizzo (Livorno) e Mattia Destro (Genoa) che però sono in scadenza di contratto. Questi ultimi due saranno liberi di accasarsi dove vogliono.

Sugli altri invece le situazioni sono diverse, secondo Gazzetta, Donsah, Lappalainen e Calabresi potrebbero rientrare alla base, mentre sugli altri ci sono valutazioni in atto. Okwonwko dovrebbe restare in Canada, su Falletti e Falcinelli il Bologna sembra non puntare. Con qualche cessione potrebbe arrivare un piccolo tesoretto per il club di Saputo.