Gazzetta – Milan prima opzione per Ibrahimovic

Lo afferma oggi la Gazzetta dello Sport, che parla anche delle cifre della trattativa con Raiola. Per la rosea, Ibra avrebbe chiesto 3 milioni per il girone di ritorno di quest’anno, mentre i rossoneri offrono solo due milioni per sei mesi, che potranno salire a quattro per la stagione successiva. La trattativa dunque è in atto ma c’è ancora distanza, anche Ibrahimovic valuta il Milan come prima opzione.