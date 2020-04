Gazzetta-Mercato-Il Bologna non molla Pellegri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna continua a muoversi in entrata per quanto riguarda il mercato estivo.

Tanti i nomi nel piatto, tra tutti, quello più intrigante è probabilmente quello di Pellegri. L’ex Genoa, passato al Monaco appena 16enne e con alle spalle il record come il più giovane esordiente della storia del calcio italiano, non sembra aver trovato il giusto spazio in Francia.

Qualche infortunio di troppo ed un campionato in cui è difficile adattarsi sono soltanto due dei tanti punti che potrebbero convincere il giovane a far ritorno in Italia. Non sarà facile convincere il Monaco, la società francese nonostante tutto ha da sempre rinnovato la fiducia al ragazzo che pare però non trovarsi più così bene.

Il Bologna vuole quindi provare a riportarlo in Italia facendo leva proprio sulla volontà del giocatore che settimana dopo settimana pare essere diventato il nuovo punto fisso per l’attacco rossoblu.

