Gazzetta – Mancano gli ultimi dettagli per Medel

La trattativa per Gary Medel si avvicina alle fasi conclusive, già domani potrebbe arrivare in Italia, mentre martedì dovrebbe arrivare l’ufficialità. Di fatto Sinisa Mihajlovic e il Bologna per la seconda di campionato contro la Spal dovrebbero avere a disposizione il capitano della Roja.

Da un cileno all’altro, da Pulgar a Medel, gli agenti sono gli stessi, proprio costoro hanno offerto il giocatore ai rossoblù, desideroso di tornare in Italia. Medel ha tutte le caratteristiche richieste da Sinisa e dal Bologna, può giocare subito dato che anche venerdì è sceso in campo con il Besiktas, ha grande esperienza ed è dotato del passaporto da comunitario. Il suo contratto è in scadenza del 2020, la richiesta del Besiktas di conseguenza non può essere così elevata: si parla di 3,5 milioni. Per il giocatore invece, che attualmente guadagna 3 milioni a stagione, è pronto un biennale con un opzione per il terzo a cifre sicuramente inferiori di quelle che percepisce in Turchia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.