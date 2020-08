Gazzetta – Lyanco non è inarrivabile, ma potrebbe restare ancora a Torino

Il fatto che lo Sporting Lisbona stia trattando con il Torino per Lyanco, può far ben sperare il Bologna. Certo si aggiunge una concorrente per il difensore, ma almeno il Toro è disposto a trattare. È un ritornello che si sente ormai da un anno in città, ma rispetto ad un anno fa, i granata hanno abbassato incredibilmente le proprie aspettative. Rispetto ai 20 milioni che Cairo chiedeva a Saputo lo scorso anno, il prezzo sembra essersi dimezzato.

A Bologna il giocatore si è trovato bene. I suoi 5 mesi con Sinisa hanno visto un giocatore maturo, capace di dare sollievo ad un reparto che senza di lui ha mostrato evidenti limiti difensivi. Deve essere lui a voler tornare da Mihajlovic per completare il proprio percorso di maturazione. I rossoblu puntano ad un prestito con obbligo di riscatto, Torino e Sporting Lisbona permettendo.