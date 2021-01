Gazzetta – L’ultimo tango di Palacio?

Si terrà oggi a Casteldebole un summit di mercato tra i dirigenti, compreso l’amministratore delegato Claudio Fenucci, e l’allenatore Sinisa Mihajlovic.

Tra i temi trattati ci sarà il discorso punta, sia in relazione al mercato di gennaio sia verso quello di giugno, dove potrebbe esserci una novità. Secondo Gazzetta non è scontato che Rodrigo Palacio, 39 anni a febbraio, possa restare anche la prossima stagione, così il Bologna è chiamato a valutare sia dove intervenire ora, per sistemare un reparto corto nel ruolo di prima punta, sia a giugno, appunto per sopperire all’eventuale ritorno in Argentina di Palacio. I nomi sono i soliti, ovvero Pellegri, Zaza, Lammers e Inglese, ma non è escluso che possa uscire un nome nuovo nei prossimi giorni, un po’ come successo con Soumaoro. Nel frattempo, come sempre è successo, Palacio deciderà a fine stagione cosa fare.