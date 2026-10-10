Anno 2014, la spedizione italiana in Brasile finisce male, ma è anche l'ultima della nazionale su quel palcoscenico mondiale. Significa che un paio di generazioni di calciatori italiani non hanno mai disputato un mondiale con la maglia azzurra.

Infatti, in Italia ce n'è uno solo che calca in campi del campionato con alle spalle un vissuto iridato. E' Matteo Darmian, fresco di firma con il Bologna. Lo riporta Gazzetta dello Sport. Con il commissario tecnico Cesare Prandelli, Matteo Darmian giocò tre partite in quel 2014 infausto è oggi è l'ultimo reduce. Il Bologna lo ha prelevato dopo l'infortunio di Holm in nazionale e il tecnico Raffaele Palladino ne ha subito sposato la scelta 'è un vincente, si è allenato da solo in estate ma è arrivato pronto' le sue parole ieri. Già a Lecce potrebbe essere convocato, lui che è multitasking. Può fare l'esterno a tutta fascia ma anche il braccetto: affidabilità e duttilità. Ma anche esperienza.