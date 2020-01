Gazzetta-La situazione riguardante Ibanez

Bologna scatenato sul mercato, dopo l’acquisto di Barrow ecco pronto un nuovo colpo per la squadra di Saputo. Sempre sull’asse Bologna – Bergamo infatti i rossoblu sono pronti a chiudere anche per Ibanez, difensore brasiliano dell’Atalanta con tanta voglia di rilanciarsi dopo una stagion fin qui opaca.

Per il giocatore ex Fluminense si tratterebbe di un trasferimento a titolo definitivo e che rientrerebbe nell’operazione Barrow per un costo complessivo vicino ai 20 milioni di euro. Attesa nelle prossime ore la fumata bianca.