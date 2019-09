Gazzetta – La Serie B chiama Kingsley

Michael Kingsley ha certamente stupito questa estate, rientrato dal prestito al Perugia ha disputato con la squadra tutto il precampionato e, favorito anche dagli infortuni dagli infortuni dei compagni di reparto, ha trovato spazio durante le amichevoli e una maglia da titolare alla prima di campionato. Ora l’infermeria si è svuotata e per il giovane centrocampista non si esclude la possibilità di un nuovo anno in prestito. La chiamata potrebbe arrivare dalla Serie B, infatti La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna riporta che la Cremonese starebbe valutando proprio Kingsley per rinforzare il centrocampo.