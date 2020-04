Gazzetta – La lista della spesa di Mihajlovic: 3 nuovi innesti senza rivoluzioni

Sarebbero tre le richieste di Sinisa Mihajlovic alla riapertura del mercato, di fatto una pedina per ruolo.

Secondo quanto riportato da Gazzetta, la strategia imbastita sarebbe quella della continuità senza rivoluzioni. Dentro allora un centrale difensivo, un terzino destro e un centravanti di prospettiva. In più potrebbe esserci una valutazione su un difensore mancino (Kolarov per la fascia, Marchizza per il centro). Non solo, Barrow dovrebbe essere spostato centravanti, liberando spazio per Sansone in fascia sinistra e per l’innesto di Vignato dal Chievo. In attacco, dentro anche una punta se esce Santander, si segue Favilli, mentre tra quelli in scadenza Danilo e Palacio rinnoveranno.