Sebastian Veron a Gazzetta dello Sport qualche mese fa lo aveva consigliato ai club italiani e alla fine Giovanni Sartori ha fiutato il colpo. Mikel Amondarain è un nuovo giocatore del Bologna e sarà il jolly a disposizione di Domenico Tedesco.

Grandi prospettive, mediano box to box, scrive Gazzetta, Amondarain con l'Estudiantes ha iniziato quando aveva sette anni ed è arrivato a vincere il campionato e adesso è pronto per la nuova sfida europea. Mediano centrale, mezzala, falcata, fisicità e visione di gioco: Tedesco lo vuole in mezzo al campo perché le tracce del suo gioco passano dal mezzo. Una prima ipotesi di mediana potrebbe essere con Ferguson perno centrale e Amondarain-Bernardeschi mezze ali. Ecco perché Mikel è l'ideale per Tedesco, tecnico tutt'altro che integralista. Il Bologna ha il suo jolly.