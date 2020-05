Gazzetta – Il rinnovo di Danilo è ancora incerto, ipotesi riduzione ingaggio?

In casa Bologna ci sarà al più presto da risolvere il nodo rinnovo dei contratti in scadenza. Colloqui avviati con Rodrigo Palacio e con Danilo Larangeira, ma sul difensore sembrano esserci dubbi in più.

In primo luogo c’è un possibile problema di minutaggio e titolarità: l’idea del Bologna sarebbe quella di spostare Takehiro Tomiyasu in mezzo e di conseguenza limitare l’assoluta predominanza del brasiliano al centro della difesa. Danilo fino a qui è stato imprescindibile, ma il giapponese è più giovane e rappresenta il futuro, tra l’altro liberando la fascia destra per un innesto dal mercato. Poi le cifre, Danilo guadagna 800mila euro a stagione e i primi sussurri parlano di un possibile ridimensionamento. Ad oggi la partita per il rinnovo del brasiliano è dunque ancora apertissima.