Gazzetta – Il Genoa vuole Destro, proposto Favilli

Ieri Mattia Destro ha giocato titolare, ma il mercato non è ancora finito nemmeno per lui.

Mattia vorrebbe una stagione da protagonista, puntando sulla fiducia di Mihajlovic e su un rinnovo di contratto per poter restare a Bologna, ma il Genoa resta alla finestra e propone uno scambio di mercato. Ad Andreazzoli l’attaccante di Ascoli Piceno piace molto e Gazzetta dello Sport parla di un possibile scambio non con Kouame ma con Favilli. Dall’altra parte bisognerà capire le valutazioni del Bologna e dello staff tecnico per verificare se esisteranno le condizioni per un’ultima operazione di mercato