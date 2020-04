Gazzetta – Il futuro del Bologna è nella mani di Skorupski

Uno dei giocatori che più ha creato discussione e forse diviso l’opinione dei tifosi è Lukasz Skorupski. Il polacco ha fatto grandi parate ma forse qualche errore di troppo, e la platea è divisa.

I numeri, come riporta Gazzetta, sembrano condannare il portiere che ha subito per 21 partite consecutive almeno un gol e la sua percentuale di parate relativi ai tiri in porta è del 64%, la più bassa in A. Dall’altro lato, si percepisce una crescita con gli interventi che hanno salvato il risultato contro Napoli, Verona e Fiorentina. Il suo rendimento appare migliore, tanto da portare il Bologna a confermarlo anche per la prossima stagione, quando cioè l’obiettivo dovrebbe avere contorni europei.