Gazzetta – Il Bologna toglie Orsolini dal mercato

Orsolini incedibile per il Bologna

Quattro gol per il numero 7 che è rinato, soprattutto dopo la partenza di Barrow in direzione coppa d'Africa. Ieri Orsolini è stato provato largo in un 3-4-3 e sotto punta nel 3-4-2-1 a cui vuole tornare Sinisa già con l'Empoli. Orsolini, dopo il dualismo con Skov Olsen, torna dunque a essere centrale e il Bologna ha sparato alto attorno ai 15 milioni di euro verso i club che lo avevano richiesto. 'Da qui non ti muovi' le parole del club verso Orsolini che dunque rimarrà a Bologna.