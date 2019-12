Gazzetta – Il Bologna tentato da Viviano

Ha destato molti dubbi il rendimento di Lukasz Skorupski in questa prima parte di stagione. Piccoli errori sparsi qua e là, poca sicurezza data alla difesa, ruolo forse in bilico per il futuro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sullo sfondo potrebbe esserci la candidatura di Emiliano Viviano, attualmente svincolato ed ex rossoblù. ‘Skorupski in bilico? – si chiede la rosea – No, ma la via…Emiliano tenta il Bologna’. Per Gazzetta il club rossoblù starebbe parlando con il manager del portiere, e con Mihajlovic il rapporto è molto collaudato.