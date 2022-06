Gazzetta – Il Bologna insegue Odenthal

Ancora una volta il Bologna cerca in Olanda talenti da poter portare nella propria rosa. Sartori conosce bene il mercato olandese, e cerca di portare alla corte rossoblù il giovane difensore centrale Cas Odenthal. 21 anni, ha giocato 28 partite...

Ancora una volta il Bologna cerca in Olanda talenti da poter portare nella propria rosa. Sartori conosce bene il mercato olandese, e cerca di portare alla corte rossoblù il giovane difensore centrale Cas Odenthal. 21 anni, ha giocato 28 partite da titolare in questa stagione con il Nec. Una volta non rinnovato è finito in panchina e ora il Bologna vuole prenderlo a zero. Oltre a questo profilo, Sartori cerca anche un altro difensore centrale, ma con la partenza di Binks ecco che anche Odenthal potrebbe ritagliarsi i suoi spazi nel Bologna. I rossoblù sono in attesa della trattativa Hickey, il quale è stato richiesto dal Brentford per 13 milioni, decisamente troppo pochi per il Bologna. Una volta risolte le operazioni Svanberg e Hickey il Bologna potrà provare a prendere Lovato, Thorsby per il centrocampo e Cambiaso del Genoa, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Come vice Aranutovic piace Lammers.