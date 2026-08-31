Il tema Jonathan Rowe è affrontato oggi anche da Gazzetta dello Sport. L'esterno inglese è stato escluso dai convocati per la sfida di stasera contro l'Atalanta.

Sul quotidiano si parla di qualche rumors delle ultime ore. Tipo una seduta di allenamento in cui Rowe non avrebbe reso al massimo e in cui sarebbe stato mandato anzitempo sotto la doccia, ma anche di una ripetuta richiesta di cessione e l'esclusione dal match di oggi ha confezionato lo strappo. Anche sul mercato. L'Atalanta vuole Rowe, ma si sarebbe inserita anche su Mbangula, l'uomo cercato da Sartori proprio per sostituire Johnny. Nel frattempo, stasera si gioca e Tedesco medita cambiamenti. Bernardeschi dovrebbe tornare dal primo minuto e in difesa Theate è già in ballottaggio per la titolarità.