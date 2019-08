Gazzetta – Il Bologna a un passo da Medel

Anche per la Gazzetta dello Sport c’è una caldissima pista Gary Medel.

Per la rosea sarebbe il cileno il principale obiettivo per il centrocampo del Bologna dopo la partenza di Pulgar. Un affare che può avere la sua accelerazione tra oggi e domani, con il giocatore che riabbraccerebbe volentieri il campionato italiano. I nodi sarebbero legati al contratto – biennale – mentre per il cartellino, il giocatore è al Besiktas, si potrebbe imbastire un prestito con diritto di riscatto. Dunque Medel in pole, il piano B sarebbe Tameze del Nizza.