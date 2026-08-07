Juan Rodriguez del Cagliari continua ad essere un nome caldo per la difesa del Bologna. Un reparto che andrà sicuramente rinforzato, sia perchè la cessione di Lucumi sembra praticamente certa sia perchè anche Ilic e Casale hanno le valigie in mano. Tradotto: almeno un centrale servirà, forse due. Intanto, la pista più calda sembra essere come detto Rodriguez del Cagliari.

Ma non l'unica. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport segnala infatti che piace pure Bozhinov del Pisa, che per altro domani affronterà i rossoblù in amichevole. Un'occasione secondo il quotidiano per approfondire il discorso. A proposito: il test con la formazione toscana si disputerà a Casteldebole a porte chiuse, con calcio d'inizio alle 17, e due tempi da 75 minuti l'uno. "Per mettere benzina nelle gambe e ampliare il minutaggio generale", si legge ancora.