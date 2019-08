Gazzetta – Idea Kranevitter

La frenata sull’asse Bologna-Flamengo per Cuellar, che pare destinato all’Al Hilal, riapre altre piste di mercato per i rossoblù, ancora alla caccia di un centrocampista.

Per la Gazzetta dello Sport ritorna in auge il nome di Matias Kranevitter, mediano classe 1993 dello Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista è argentino ma avrebbe passaporto italiano e non creerebbe problemi di lista. C’è da dire che nell’ultima stagione in Russia Kranevitter non ha giocato titolare. Tra i possibili nomi per la mediana la Gazzetta inserisce anche il milanista Jose Mauri.