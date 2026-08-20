Il Bologna considera l'opzione Acerbi. Sull'ex-Inter c'è anche il Sassuolo.

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Cambio di rotta

Il nome di Acerbi da l'idea di un cambio di rotta.

Fino all'altro ieri il Bologna cercava un centrale mancino non totalmente quotato per la titolarità, con lo scopo di valorizzare gli investimenti fatti negli ultimi due anni (Heggem, Helland e Vitik). Il centrale italiano sarebbe certamente più attore-titolare che spettatore. Valutazioni su chi dovrà sostituire Jhon Lucumi.

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A

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