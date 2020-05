Gazzetta – Ibra riapre al Milan

Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan? Al momento nessuno sa rispondere a questa domanda.

Se per Sinisa Mihajlovic è certo l’addio dello svedese ai colori rossoneri ‘O torna in Svezia o viene da noi’, per la Gazzetta dello Sport ci sarebbe invece stata una apertura dell’attaccante verso la dirigenza e la permanenza a Milano. ‘Non è una questione di soldi’ avrebbe confidato Ibra agli amici, una frase che lascerebbe intendere una apertura, ma il contratto dell’attaccante, stipulato a gennaio, prevede un accordo per sei mesi e poi si vedrà. Restano allora da capire i piani tecnici e strategici del Milan, se cioè Ibra rientra nel progetto del futuro e se tutto questo si potrà sposare con le volontà del giocatore che avrebbe volentieri chiuso la sua carriera a Milano.