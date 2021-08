Gazzetta – Henry e Pepi per l’attacco rossoblù

I due nel mirino se dovesse partire Santander

Spuntano due nuovi nomi per rinforzare l'attacco rossoblù, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Santander . La Gazzetta dello Sport in edicola oggi rilancia le ipotesi di Henry e Pepi.

Il primo è un diciottenne texano di origine messicana nato a El Paso, e che nelle prime 17 gare coi Dallas in MLS ha realizzato 8 gol: ha appena rinnovato fino al 2026, ma il Bologna è in pressing. Il secondo invece è un centravanti francese di 26 anni attualmente in forza al Leuven, e conta 3 gol nelle prime tre gare in Jupiler Pro League. Per quello che riguarda gli altri nomi, la rosea assicura che non ci sono riscontri su Ounas e Farias, mentre Faghir è un’operazione quasi in dissolvenza.