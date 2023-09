Gazzetta – Freuler scatenato e Saelemaekers ok: Motta può volare

La prima è l'efficacia di Remo Freuler che ha segnato un gol con la Svizzera e propiziato l'autorete di Rrahmani. Per il tecnico, lo svizzero sarà il perno del centrocampo, sicuramente con una qualità diversa da Schouten e Dominguez, fulcro centrale in una manovra che cambierà pur restando qualitativa. Motta lo vuole a disposizione il prima possibile per poterci lavorare e la parentesi infelice a Nottingham a reso Freuler un leone in gabbia solo da scatenare. L'altra buona notizia è relativa ad Alexis Saelemaekers. Il belga sta rientrando dalla distorsione alla caviglia e per lui ci sarebbe un ruolo da sotto punta arretrando Ferguson. A Verona si vedrà.