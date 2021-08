Gazzetta – Fiorentina ai dettagli per Orsolini

Per la rosa Fiorentina ad un passo da Orsolini

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport a firma Luca Calamai, la Fiorentina sarebbe ai dettagli con il Bologna per Riccardo Orsolini .

Nel pezzo odierno si parla di accordo tra i due club per il prestito con riscatto dell'esterno, mancherebbe solo la quadra sulla cifra con il Bologna che ha chiesto 15 e la Fiorentina che ha offerto 12. Ci sarebbe già un accordo con il giocatore per l'ingaggio e, sempre secondo Gazzetta, non dovrebbe essere un problema arrivare alla fumata bianca negli ultimi due giorni di mercato. La viola, che ha rinunciato a Berardi, sarebbe dunque forte sulle tracce di Orso.