Nome nuovo per il centrocampo del Bologna fatto oggi su Gazzetta dello Sport: la dirigenza rossoblù avrebbe chiesto informazioni per Michael Folorunsho del Napoli.

Il centrocampista di origini nigeriane, ma nato a Roma e di nazionalità italiana, è reduce dal prestito al Cagliari con cui ha giocato 28 partite nella scorsa stagione segnando 2 gol. Richiesta di informazione da parte di Sartori e Di Vaio in un reparto che vede ancora in stand by la situazione per Ognjen Ugresic, così come quella per Peer Koopmeiners, con Connor Barron dei Rangers sullo sfondo. Punto anche sui terzini sinistri. Come vice Miranda piace Jesus Vazquez del Valencia, ma sta emergendo la candidature di Lasse Gunter, classe 2003 tedesco dell'Elversberg. Ieri a Casteldebole nuovo summit tra la dirigenza e Domenico Tedesco.