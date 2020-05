Gazzetta-Ecco i nomi per il dopo Dijks

Dopo un brutto infortunio ed un lunghissimo recupero, Mitchell Dijks è finalmente tornato a disposizione di Sinisa Mihaijlovic. Per l’olandese fin qui una stagione da dimenticare che non ha fatto altro che alimentare le voci riguardanti il suo futuro lontano da Bologna.

Nel caso in cui Dijks dovesse essere ceduto, la società rossoblu tuttavia pare aver già trovato due nomi per poterlo sostituire.

Stiamo parlando di Riccardo Marchizza e Aleksander Kolarov. Per il primo, in forza allo Spezia ma di proprietà del Sassuolo, è forte la concorrenza di molte big italiane. Il serbo invece, già accostato al Bologna, gradirebbe la destinazione per via dell’ottimo rapporto di amicizia con Sinisa Mihajlovic ma il suo possibile arrivo resta legato fortemente al futuro della società giallorossa.

Fonte: Gazzetta dello Sport