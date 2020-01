Gazzetta – Dragovic o Bonifazi per la difesa, niente Lazaro

Ieri a fine allenamento, Mihajlovic, Fenucci e Bigon si sono fermati a chiacchierare sul campo. Discorsi che probabilmente erano mirati verso la difesa, reparto che attualmente conta appena 4 uomini nello scacchiere del tecnico. Proprio per questo il Bologna ha cercato nuovamente di contattare il Torino per Lyanco (ennesimo rifiuto) e Bonifazi.

Il prezzo per Bonifazi, 13 milioni, è considerato eccessivo. Un giocatore che accenderebbe un derby di mercato con la Spal proprio alla vigilia della sfida in campo tra le due squadre. Ecco allora emergere l’idea Dragovic, centrale del Bayer Leverkusen in scadenza nel 2021. Il prezzo si aggira intorno a poco meno di 10 milioni. Inoltre ieri a Bologna l’agente di Valentino Lazaro era a Casteldebole, ma per proporre un giovane e non l’esterno dell’Inter ai rossoblu.