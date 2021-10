Gazzetta – Dominguez il Redondo del Bologna, ma occhio all’Atletico

Dominguez il nuovo Redondo, ma occhio all'Atletico

Nico Dominguez si è conquistato il centrocampo del Bologna . Leader assoluto, perno della squadra, grandi doti sia in fase di non possesso che palla al piede. Regia da principe, titola Gazzetta dello Sport che propone un paragone con Fernando Redondo .

Quando il Bologna lo ha visto in Argentina è scattato subito il paragone con l'argentino ex Milan e Real Madrid. Il retroscena lo sottolinea Matteo Dalla Vite: Walter Sabatini aveva in mente Dominguez fin dai tempi della Samp e una volta arrivato a Bologna ha proposto il nome sia a Bigon e che a Di Vaio. Quando lo scout del Bologna lo vide la prima volta il paragone fu chiaro: 'ho visto il nuovo Redondo'. Ma attenzione al mercato, perché ora che Dominguez che si è preso la scena del Bologna e della Serie A il Cholo Simeone ha iniziato a osservarlo con costanza per il suo Atletico Madrid. Potrebbe essere un pezzo pregiato del mercato estivo 2022.