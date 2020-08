Gazzetta – De Silvestri si riunisce a Mihajlovic

Questo matrimonio si farà. Lorenzo De Silvestri e il Bologna a breve celebreranno l’accordo trovato, con l’ufficialità dello sbarco in rossoblu del terzino italiano. Esperienza e duttilità, oltre ad un feeling speciale con il tecnico Mihajlovic, queste sono le doti che il 32enne porta agli emiliani.

Sinisa ha spinto molto per averlo in rossoblu e nelle prossime ore potrà gioire del ritrovo di uno dei giocatori da lui lanciati alla ribalta. I due infatti si sono incrociati per ben quattro volte in carriera. La prima fu alla Lazio, con il serbo ancora in attività come calciatore e un giovanissimo De Silvestri, che muoveva i primi passi al di fuori della Primavera biancoceleste. L’amore tecnico probabilmente non è nato lì, ma i loro destini si sono incrociati altre tre volte, con Bologna diventerebbe il quinto incontro totale. Il contratto che legherà il terzino ai rossoblu sarà un biennale da circa 850mila euro a stagione.