Gazzetta – De Rossi-Sabatini: oggi l’incontro

Anche per Gazzetta la pista che porta Daniele De Rossi sulla panchina della Primavera rossoblù non è svanita.

Il rapporto con Walter Sabatini è ottimo e proprio il dirigente avrebbe consigliato all’ex capitano della Roma, che vuole intraprendere la carriera di allenatore, di iniziare per gradi. I due si sentono spesso ed è successo che si telefonassero anche con chiamati intercontinentali dall’Argentina a Bologna. Oggi i due dovrebbero incontrarsi nella capitale e potrebbe arrivare la decisione definitiva da una parte e dall’altra e per Gazzetta non sarebbe un problema di deroga da Coverciano: De Rossi non ha finito il corso ma arriverebbe l’autorizzazione per allenare.