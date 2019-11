Gazzetta – Cutrone o Favilli le alternative a Ibrahimovic

Si continua a lavorare al puzzle Ibrahimovic in casa rossoblu. Il nodo gira intorno alle volontà del giocatore. Il Bologna già da settimane sta pianificando un eventuale Zlatan-day, consapevoli di non essere la prima scelta, i rossoblu sono però l’unico club ad aver mosso finora concreti passi avanti. Nel frattempo il Bologna prova a cautelarsi preparando un eventuale piano B, che porta ai nomi di Cutrone, Favilli e Kean, con quest’ultimo però già accostato alla Roma. In tutto questo resta da considerare la variabile Destro,arrivato alla fine del contratto, il pupillo di Mihajlovic ha passato più tempo in infermeria che in campo questa stagione.

Nel frattempo il Bologna si è aperto all’idea di avere un centravanti in più nel proprio scacchiere. La prima alternativa allo svedese è Patrick Cutrone, che fatica ad ambientarsi nella nuova esperienza in Inghilterra. Il giocatore cerca maggiore spazio e nonostante le partite giocate fin qui non siano poche, sono quasi sempre solo frazioni di incontro. Un ritorno in patria sarebbe molto gradito al giocatore. L’altra pista porta ad Andrea Favilli, attualmente in prestito al Genoa dalla Juventus. Anche se convinto del proprio mercato estivo il Bologna riflette ed è pronto ad inserire un nuovo bomber in squadra.