Il Bologna è oggi il peggior attacco della Serie A con tre gol segnati assieme al Genoa. I rossoblù in cinque partite hanno gonfiato la rete in sole due occasioni (Sassuolo e Torino). Serve un netto passo avanti.

La sosta aiuterà Palladino, che potrà dunque lavorare sui due centravanti. Piccoli non era in orbita convocazioni, mentre Dovbyk ha rinunciato alla chiamata dell'Ucraina per rimettersi in sesto a Bologna dopo il fastidio muscolare accusato nel post Sassuolo. La missione per Palladino è chiara, ritrovare la via del gol. Difficile possano vedersi le due torri assieme, soluzione usata da Tedesco per rimontare i neroverdi, ma il neo tecnico ha assoluto bisogno di reti e per questo ha anche stilato un programma personalizzato per rimettere in forma Artem in vista di Lecce. Insomma, la missione è produrre di più e segnare di più. Tocca a Palladino.