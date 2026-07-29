Preso il mediano e il centravanti, ora il mercato del Bologna potrebbe spostarsi sulla difesa, scrive oggi Gazzetta dello Sport. In uscita ci sono tre giocatori.

Il primo, ovviamente, è Jhon Lucumi. La scadenza contrattuale al 2027 impone al Bologna una cessione per evitare il parametro zero: il colombiano non ha rinnovato e per lui ci sono diverse offerte. Asticella a 25 milioni di euro. Con le valigie ci sarebbero anche Casale e Ilic, destinati a fare spazio a un nuovo innesto. L'eventuale acquisto sarebbe uomo da rotazioni per dare fiducia a Heggem e Helland, con Vitik a completare il reparto. Per Gazzetta i dirigenti felsinei sarebbero sulle tracce di Rosen Bozhinov, 21enne che ha giocato la seconda parte della scorsa stagione al Pisa.