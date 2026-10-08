E' praticamente intoccabile, gioca sempre, instancabile. Il nuovo punto fermo del Bologna è Nicolò Cambiaghi, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

L'esterno non ha praticamente saltato una gara, sia con Tedesco che con Palladino, scrive Matteo Dalla Vite, e anche il ct Mancini lo ha utilizzato in due gare su quattro della nazionale. Il Bologna lo ha anche blindato in estate dato che sia l'Atalanta che il Como ci avevano fatto un pensierino e lui fino adesso ha giocato per 356' minuti di campionato, a cui aggiungere altri 125 minuti in nazionale. Di fatto è un maratoneta instancabile, ma deve entrare di più in zona gol e aumentare la sua produzione. Non è di certo un bomber, ma il Bologna ha bisogno di miglioramenti anche da quel punto di vista e Palladino, probabilmente, gli chiederà maggiormente di attaccare la profondità. Il gol non è un chiodo fisso, ma Cambia deve trovarne qualcuno in più.