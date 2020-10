Gazzetta – Bologna su un attaccante austriaco

Continua a muoversi il calcio mercato nonostante la sessione invernale sia distante due mesi.

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il Bologna, dopo Supryaga, avrebbe messo gli occhi su un altro profilo in attacco. Si tratta di Adrian Grbic, 24enne attaccante centrale austriaco del Lorient, reduce da una stagione in Ligue 2 da 17 gol in 26 partite, culminate con la promozione in Ligue 1 dove nel campionato attuale ha siglato 2 gol in 8 partite. Il problema è il costo visto che Gbric vale oggi 9-10 milioni di euro.