Mancano gli ultimi dettagli, dato che un contratto in corsa ne richiede tanti, ma oggi è il giorno del tesseramento di Matteo Darmian. Lo scrive Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport.

Il difensore sarà dunque tesserato oggi e andrà a sostituire Emil Holm, fermato da un grave infortunio alla coscia con conseguente operazione chirurgica. Quello con Darmian sarà un accordo fino al 2027 con opzione per il 2028. Darmian è stato testato atleticamente e clinicamente a Casteldebole e in più Palladino lo ha schierato per mezzoretta contro l'Ascoli: ci sono le condizioni per procedere. Darmian è giocatore duttile e dove lo metti sta, può fare l'esterno a tutta fascia ma anche il braccetto. In vista di Lecce, invece, oggi riprendono gli allenamenti. Bernardeschi rientrerà in gruppo e in più Palladino dovrà scegliere il portiere: fiducia a Skorupski o spazio a Pessina reduce da settimane di allenamenti con la nazionale?