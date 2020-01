Gazzetta – Barrow: “Sono pronto”

Musa Barrow è un giocatore del Bologna, visite mediche effettuate e firma posta sul contratto. E’ ancora in dubbio la sua presenza con l’Hellas per motivi burocratici, ma la punta ha già pronunciato le sue prime parole rossoblù.

La Gazzetta dello Sport riporta il primo virgolettato di Barrow che ieri è stato accompagnato da patron Saputo in persona: “Sono pronto”, le chiare e concise parole dell’ex Atalanta.

Per quanto riguarda le altre operazioni, con Ibanez il Bologna chiuderà oggi, mentre in porta arriva il giovane Breza di 21 anni dal Potenza. Sarà valutato in questi mesi in ottica terzo portiere l’anno prossimo. Persistono voci su Nagatomo per la fascia.