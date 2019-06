Gazzetta – Aggiornamenti sul mercato del Bologna

La Gazzetta dello sport nell’edizione odierna ha fatto il punto sul mercato del Bologna. Sembra ormai una questione di ore, mancano infatti gli ultimi dettagli da limare, per l’arrivo in maglia rossoblù di Takehiro Tomiyasu, il presidente del Sint-Truiden è oggi in città e si attende la fumata bianca. A Mihajlovic piace Christian Zapata, esperto difensore in uscita dal Milan a parametro zero, ma su cui si registra un forte interessamento da parte della Sampdoria su richiesta del neo-allenatore Eusebio Di Francesco. Sempre per quanto riguarda la difesa piace il promettente Svetozar Markovic (19), ma ci sono poche possibilità anche perché sul giocatore c’è l’Olympiakos. Palacio invece, nonostante il recente interessamento dell’Atalanta, dovrebbe rimanere a Bologna.

Aggiornamenti anche sulla trattativa per Kouamé, tra domanda e offerta c’è una differenza di circa 3 milioni, la prima offerta del Bologna è stata di circa 11-12 milioni, non troppo distante dalle richieste di Preziosi, filtra ottimismo.

Novità anche per quanto riguarda le uscite: il Cagliari starebbe pensando di riportare in squadra Godfred Donsah, il centrocampista nel corso di questa stagione ha giocato in campionato solo 6 partite ed è probabilmente ai saluti, mentre per l’Udinese si è fatto il nome di Mattia Destro, ma la trattativa appare complicata per via dell’ingaggio del giocatore considerato troppo pesante per le casse dei friulani, inoltre Mihajlovic è intenzionato a valutarlo in ritiro prima di prendere una decisione. Si continua a monitorare Defrel, il cui arrivo sembrerebbe legato proprio alla permanenza di Destro.