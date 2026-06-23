Cedere per reinvestire, mantenere il bilancio in ordine ma anche il campo è importante e il Bologna dovrà fare di tutto per accontentare il neo tecnico Domenico Tedesco.

Se il club vuole tornare in Europa dovrà farsi trovare pronto, ma se si dovessero tenere tutti i top player come si farebbe a intervenire in entrata? Claudio Beneforti esorta il club a mantenere con i fatti le parole spese in precedenza e, soprattutto in attacco, il Bologna ha potenzialità notevoli e da queste qualità servirebbe ripartire. Ovvero provare a confermare tutto il reparto a eccezione di Dallinga, che è reduce da due anni difficili. 'Nel caso in cui il Bologna non dovesse cedere nemmeno un suo gioiello, come potrebbe poi fare il mercato in entrata?' si chiede il quotidiano. In avanti, non ci sarebbe bisogno di intervenire e le operazioni si potrebbero fare con il ricavato delle cessioni di Lucumi, Dallinga, Dominguez, senza dimenticare i 15 milioni che arriveranno dalla Fiorentina per Fabbian e i 4,5 dal Pisa per Aebischer.