Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi in prima pagina con Niccolò Cambiaghi, che con Domenico Tedesco potrebbe ritrovare quel minutaggio che aveva perduto nell'ultima parte di stagione con Vincenzo Italiano.

'Nico blindato' titola il quotidiano: Tedesco sceglie Cambiaghi, velocità e dribbling nel 4-2-3-1 del nuovo tecnico. L'ex Empoli è costato 10 milioni e adesso ne vale 30, sottolinea il Cor Sport, perché gli esterni resteranno decisivi nello schema tattico di Tedesco: 'Blindato. O quanto meno Tedesco vorrebbe tanto che lo fosse, ritenendolo fondamentale per quelli che sono i suoi principi di calcio' scrive Claudio Beneforti. L'allenatore lo considera dunque intoccabile per i suoi strappi e le sue progressioni e il Bologna, oltre a lui, vorrebbe provare a tenere pure Rowe, Orsolini e Bernardeschi: il reparto sarebbe già fatto e finito.