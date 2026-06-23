Il Bologna mantiene la sua posizione e la sua valutazione per Jhon Lucumi: niente sconti. Sul colombiano, perno della squadra negli ultimi quattro anni, c'è la clausola rescissoria da 28 milioni di euro fino al 15 luglio e per ora il Bologna non scende sotto la soglia dei 25 milioni.

Nelle ultime settimane ci sono stati contatti con Juve e Roma, a caccia entrambe di un centrale difensivo affidabile, ma i bilanci non si sposano con un esborso di questo tipo essendo sotto controllo del fair play finanziario. Sia giallorossi che bianconeri non possono oggi spendere tale cifra e come successo per Calafiori, Zirkzee e Ndoye il Bologna sta aspettando i movimenti della Premier, il mercato più ricco. Il Bournemouth lavora sotto traccia, mentre in Turchia ci sono Fenerbahce e Besiktas.