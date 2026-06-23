Da ottobre il Bologna ha recapitato sulla scrivania di Riccardo Orsolini la sua proposta di rinnovo di contratto fino al 2029, ma tuttora non è arrivata una risposta.

Il numero sette sta svolgendo le vacanze negli Stati Uniti e secondo Gazzetta dello Sport a breve tornerà: in programma un incontro tra club e agenti per arrivare alla scelta definitiva sul futuro. Orso rinnoverà o sceglierà altre avventure? Saranno i giorni decisivi, perché il club ha fretta di sapere la decisione di Riccardo e spera di chiudere il prima possibile la telenovela che dura da un po'. La posizione del Bologna è chiara: vuole Orso bandiera del club, ma ora la palla è nelle mani del giocatore che dovrà far capire le sue intenzioni. La telenovela si chiuderà o andrà avanti?