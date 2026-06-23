Ci sono stati nei giorni scorsi abbondanti e ricchi colloqui tra Juventus e Bologna con tanti giocatori sul piatto. Gazzetta dello Sport si sofferma oggi sui centrocampisti.

I rossoblù seguono con costanza Fabio Miretti, ma la valutazione posta dalla Vecchia Signora è decisamente alta per i parametri dei felsinei (tra i 12 e i 15 milioni di euro), così il Bologna sta provando a ragionare sul prestito, opzione che la Juventus potrebbe non accettare. Così, sarebbe tornato in auge Vasilije Adzic, che il Bolgona di Sartori cercò un paio di stagioni fa quando Giuntoli lo soffiò sul filo di lana. Il ragazzo continua a piacere e piace anche a Tedesco, ma sarebbe più trequartista che mediano e questo porterebbe a una variazione della strategia in mezzo. Proprio a centrocampo, oltre al solito Peer Koopmeiners, piace anche Ebenezer Akinsanmiro che non è stato riscattato dal Pisa.