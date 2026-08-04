Carmine Gautieri promuove Dovbyk al Bologna: "Giocatore importante"
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Artem Dovbyk un grande colpo per il Bologna oppure no? Per alcuni sì, per altri invece l'ultima stagione difficile alla Roma lo rende una incognita. Bologna, però, è capace di rivitalizzare i grandi bomber e l'ucraino potrebbe ritrovare il suo miglior smalto.
Tra coloro che hanno promosso l'innesto di Dovbyk c'è Carmine Gautieri, ex tra le altre di Roma e Napoli. Il centravanti a Bologna potrebbe rinascere e per ora le big del mercato sono rimaste abbastanza ferme, per questo Gautieri promuove sia Dovbyk sia i movimenti della Fiorentina. Così l'allenatore a TMW: "Chi si è mosso meglio sul mercato? Dovbyk è un giocatore importante per il Bologna, la Fiorentina ha fatto un mercato importante. Ci sia aspetta qualcosa in più da tutte le big".
© RIPRODUZIONE RISERVATA