Artem Dovbyk un grande colpo per il Bologna oppure no? Per alcuni sì, per altri invece l'ultima stagione difficile alla Roma lo rende una incognita. Bologna, però, è capace di rivitalizzare i grandi bomber e l'ucraino potrebbe ritrovare il suo miglior smalto.

Tra coloro che hanno promosso l'innesto di Dovbyk c'è Carmine Gautieri, ex tra le altre di Roma e Napoli. Il centravanti a Bologna potrebbe rinascere e per ora le big del mercato sono rimaste abbastanza ferme, per questo Gautieri promuove sia Dovbyk sia i movimenti della Fiorentina. Così l'allenatore a TMW: "Chi si è mosso meglio sul mercato? Dovbyk è un giocatore importante per il Bologna, la Fiorentina ha fatto un mercato importante. Ci sia aspetta qualcosa in più da tutte le big".