Galliani: “Boateng era a un passo dai Montreal Impact”

Joey Saputo stava per mettere a segno il colpo Kevin Prince Boateng per i Montreal Impact, ma Adriano Galliani glielo ha soffiato prendendolo al Monza. Niente Canada per Boateng, non ci sarebbe stata in ballo una pista Bologna, che riparte dalla Serie B con gli amici Berlusconi e Galliani.

Lo ha affermato lo stesso dirigente del club brianzolo dopo che è riuscito a convincere l’ex giocatore di Milan e Barcellona ad accettare la Serie B: “Boateng era ad un passo dai Montreal Impact – ha detto Galliani, come si legge sul Corriere della Sera – Ma l’ho corteggiato come una bella donna mandandogli di notte ‘Amici Mai’ di Venditti e il fantastico gol che fece contro il Barcellona. Grazie agli sforzi economici del presidente e al mio pressing lo abbiamo convinto”.