Ospite di Sportoday su Rete 7, il collega Walter Fuochi ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna.

“Il Bologna non ha giocato una buona partita, il Milan ha fatto meglio e a volte bisogna prendere atto della superiorità degli avversari. Non sono stato sorpreso di come è andata la partita, anche se in molti dopo l’esito di Napoli si erano galvanizzati. Con questo Bologna bisogna aspettarsi di tutto”.