Caccia all’attaccante in casa Frosinone.

La squadra ciociara è chiamata a sostituire Daniel Ciofani passato alla Cremonese e in cima alla lista c’è sempre Diego Falcinelli, in uscita da Bologna. Per il Frosinone non resta che trovare una soluzione a due aspetti, la formula di trasferimento, i felsinei potrebbero cederlo anche in prestito, ma soprattutto sull’alto ingaggio del giocatore. Impossibile che i ciociari possano sobbarcarselo interamente.