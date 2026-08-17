Freuler saluta il Bologna. Lo fa con un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram, dove mostra anche una foto con in mano la Coppa Italia conquistata contro il Milan.
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Commovente l'addio di Freuler ai colori rossoblù. Queste le parole nella lettera alla sua amata Bologna.
"Sono arrivato qui 3 anni fa con l’aspettativa di fare bene con il Bologna FC. Invece, insieme, siamo riusciti a fare qualcosa che forse non avremmo mai immaginato.
Abbiamo giocato in Champions League, in Europa League e, alla fine, ho vinto anche il mio primo trofeo: la Coppa Italia. Sono emozioni che porterò per sempre nel cuore.
Grazie ai miei compagni, che in questi anni sono diventati come una famiglia per me. Grazie a tutto lo staff del Bologna FC, a tutti i dirigenti, al Presidente Saputo e a tutta la famiglia Saputo. Ho dato tanto a questa città, ma la città mi ha restituito ancora di più.
Voglio ringraziare tutti i tifosi per questi tre anni, per avermi spinto oltre i miei limiti e per avermi fatto sentire parte di questa famiglia. Grazie anche a tutte le persone che ho conosciuto a Bologna. Una città meravigliosa che porterò sempre con me.
Vi saluto con un grande abbraccio.
Grazie Bologna. Grazie di tutto".
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